PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN SE AŞTEAPTĂ LA O INTENSIFICARE A LUPTELOR ÎN UCRAINA ÎN URMĂTOARELE CINCI-ȘAPTE SĂPTĂMÂNI
Infotag, 24 mai 2023 17:30
PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN SE AŞTEAPTĂ LA O INTENSIFICARE A LUPTELOR ÎN UCRAINA ÎN URMĂTOARELE CINCI-ȘAPTE SĂPTĂMÂNI
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