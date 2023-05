FOTO Un moldovean a primit interdicție în Ucraina, din cauza imaginilor pe care le avea în telefon

14:30

NM continuă, împreună cu asociația Tech Women Moldova, seria de interviuri cu femeile care muncesc în domeniul IT. De această dată am discutat cu managerul companiei Deditech Com, Inga Ivanov, care ne-a povestit cum a ajuns în IT la 33 de ani și cum a parcurs drumul de la simplu angajat până la proprietar de […] The post „Unii cereau salarii de 8-10 mii de Euro”. Managerul unei companii IT, despre carieră, afaceri și ratingul Republicii Moldova appeared first on NewsMaker.