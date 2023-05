/VIDEO/ Educatoarea, implicată în scandalul de la grădinița nr. 38 din Bălți s-a ales doar cu mustrare aspră. Cum a fost posibil

09:10

Laureatul american al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2013, Randy W. Schekman, are rădăcini Basarabene și intenționează să viziteze Republica Moldova. Într-un interviu cu Denis Roșca, autorul cărții „The Great Encyclopedia of Bessarabian Jews", biologul a povestit că străbunei săi au locuit în satul Lipcani din raionul Briceni.