Ultima oră! RM nu mai iese din starea de urgență. Guvernul cere încă 60 de zile de situație de excepție

Acum un an, la 7:00 dimineața, procurori și mascați au luat pe sus casa fostului șef de stat, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, l-au reținut, iar de atunci i-au fost prezentate 12 capete de acuzare. Se întâmpla totul chiar de ziua președintei țării Maia Sandu. „Este mai degrabă în stilul lui Vladimir Plahotniuc astfel de acțiuni. Am aflat, în special, cine sunt oamenii din jurul meu, colegi, prieteni, chiar și rude, dar cel mai important, am aflat cât de deplorabil stau lucrurile în justiție. A fost cel mai greu an pentru familia mea, soția, mama”, a declarat Igor Dodon la UNInterviu pentru UNIMEDIA.