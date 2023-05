FOTO Un mural din capitală, distrus la 2 zile de la inaugurare. Îndemnul Preturii Botanica pentru părinți

08:20

După Marea Adunare Națională În Moldova, se resimte gustul lăsat de Marea Adunare Europeană, care s-a desfășurat în această duminică, în inima capitalei și care, potrivit estimărilor autorităților, a adunat peste 75 mii de oameni. În cadrul adunării a fost adoptată rezoluția «Moldova Europeană» în care se menționează, printre altele, că integrarea în spațiul european este singura aspirație a cetățenilor, pe care trebuie s-o implementeze toate forțele politice ale țării. Detalii despre […] The post NM Espresso: despre «gustul» mitingului proeuropean, validarea victoriei lui Guțul la alegerile bașcanului și despre Ministerul Diasporei appeared first on NewsMaker.