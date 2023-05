Igor Grosu: Vom fi foarte pragmatici în relația cu Comratul – Nu este corect să te trezești pro-european, iar sera să te închini Kremlinului

13:50

Zilele de 1 și 2 iunie au fost declarate de Guvern zile de odihnă. Acestea vor fi recuperate prin extinderea programului zilnic de muncă. Ministrul muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a declarat că prevederile se aplică salariaților autorităților și instituțiilor publice. Pentru întreprinderile din sectorul real al economiei naționale hotărârea are caracter de recomandare.