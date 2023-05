Criza de la Air Moldova va fi acoperită de companiile străine? Recean: „Către luna iulie trebuie să avem toate cursele acoperite”

14:40

Bloggerul și fotograful Roman Protasevici, fostul redactor al canalului de Telegram Nexta, care a fost declarat extremist în Belarus, a fost grațiat. Anunțul a fost făcut chiar de jurnalist pe 22 mai, informează BBC. „Tocmai am semnat toate documentele relevante care afirmă că am fost grațiat. Aceasta, desigur, este o veste minunată", a declarat Protasevici.