Lista legumelor și a fructelor cu indice glicemic mai mic de 55

Ce efect are cafeaua asupra sistemului imunitar: Cum îți este afectată sănătatea. Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume. Mulți oameni nu-și pot imagina începutul zilei fără ea. Dar v-ați întrebat vreodată ce se întâmplă cu imunitatea dumneavoastră sub influența acestei băuturi. Ce efect are cafeaua asupra sistemului imunitar Cafeaua singură nu […]