Vin schimbări în Găgăuzia? Parlamentul va analiza cât s-a investit, cum s-a integrat regiunea și ce-i de făcut cu propaganda rusă

13:00

După 14 ani în calitate de autor și prezentator al emisiunii „Ora de ras” de la Jurnal TV, jurnalistul și scriitorul Constantin Cheianu a anunțat că se retrage din cadrul acestui proiect. Următorul sezon al emisiunii „Ora de ras” va avea un nou format, iar Constantin Cheianu va reveni la scris și la literatură. „Sunt […] The post Constantin Cheianu se retrage din emisiunea „Ora de ras”, după 14 ani: Am fost gunoier informațional appeared first on NewsMaker.