Vara va fi mai cool: cumpără piscină și primește 10% din sumă pentru accesorii

12:20

Operatorul pieții de energie electrică din România (OPCOM) urmează să-și deschidă o filială în Republica Moldova pe care să fie tranzacționată electricitate. Despre acest lucru a discutat ministrul Energiei, Victor Parlicov, în cadrul vizitei, la sfârșitul săptămânii trecute, la București. Energocom are din toamna trecută o sucursală în România, iar acest lucru a permis achiziții […] The post Operatorul pieții de energie electrică din România urmează să-și deschidă o filială în Moldova appeared first on NewsMaker.