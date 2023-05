Incendiu puternic la un depozit de materiale plastice din Rusia

17:00

Comisia Electorală Centrală (CEC) precizează că un referendum republican privind vectorul politicii externe al Republicii Moldova nu ar fi posibil până la sfârșitul acestui an. CEC face trimitere la prevederile Codului Electoral care impune anumite restricții privind organizarea referendumurilor în condițiile în care în toamna acestui an vor avea alegeri locale generale. Referendumul cerut de simpatizanții Partidului politc Șor, în opinia experților, nu este nimci altceva decât o încercare de a menține Republica Moldova sub influența rusească.