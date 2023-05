Moscova susține că „diversioniștii ucraineni” sunt responsabili de așa-zisul atac din Belgorod. Ce spune Kievul

10:10

O femeie îmbrăcată într-o rochie albastru-galben, amintind de steagul Ucrainei, s-a stropit cu vopsea roșie pe covorul roșu de la Cannes. Incidentul s-a produs duminică, 21 mai, iar autoarea a fost preluată rapid de către agenții de securitate. Tânăra, a cărei identitate nu a fost făcută publică de presă, a urcat pe scările îmbrăcate în […]