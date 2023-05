VIDEO Maia Sandu s-a întâlnit cu ambasadoarea Canadei în Moldova, care își încheie mandatul. Despre ce au discutat

09:50

Rusia a lansat în noaptea zilei de 20 spre 21 mai un atac masiv asupra Ucrainei. În regiunea Dnepropetrovsk și Dnepr au fost avariate cel puțin 10 clădiri, iar 8 oameni au fost răniți. Zeci de mașini au fost accidentate sau au ars. Regiunea Zaporojie a fost ținta a circa 75 de atacuri, iar Odesa […]