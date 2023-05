Care este principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova? Opinie

14:30

Deputatul Radu Marian a venit cu un comentariu privind baza de odihnă de pe malul Nistrului procurată de către Mihai Popșoi.„Domnul Popșoi are venituri, face doctorat, are familie, are soție, care la fel este angajată și are un salariu nu rău. Nu văd o problemă să-ți permiți să iai un imobil de 60-70 mii de euro. Un apartament în Chișinău costă atîta. Unde este problema aici, dacă au bani, au