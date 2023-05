Șeful Serviciului juridic al unui penitenciar din RM și un intermediar, trimiși în judecată pentru trafic de influență

17:50

Maia Sandu, după Adunarea „Moldova europeană”: „Duminică, 21 mai 2023, am fost o mare familie europeană!” Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj de recunoștință pentru cetățenii moldoveni din țară și din diasporă, care au participat ieri, la Adunarea „Moldova Europeană”. „Ieri, 21 mai 2023, am fost o mare familie europeană! Ieri am fost impresionant de mulți, însă vocea noastră a fost una singură - moldovenii sunt europeni și Moldova trebuie să devină membru cu drepturi eg...