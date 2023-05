Cristian Bușoi, președintele Comisiei pentru energie din PE, va face toate demersurile pentru a susține obiectivele R. Moldova în instituțiile europene: Suntem și vom fi alături de Republica Moldova

09:45

În fiecare an, la 22 mai, este sărbătorită Ziua Internațională a Diversității Biologice. Deși fiecare zi a biodiversității are o semnificație specială, sărbătorirea globală din acest an aduce cu sine un sentiment reînnoit de speranță, odată cu adoptarea Cadrului privind biodiversitatea globală de la Kunming-Montreal în cadrul Conferinței ONU privind biodiversitatea (COP15) desfășurată în octombrie și decembrie 2022 în China, respectiv în Canada, transmite MOLDPRES cu referire la Asociația EcoContact.