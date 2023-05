Primăria Chișinău a alocat 1 mln de lei pentru măsuri de combatere a ambroziei

18:50

Propagandistul rus, Vladimir Soloviov, a publicat pe contul său de Telegram o imagine de la Adunarea Națională „Moldova Europeană", care s-a desfășurat în Chișinău și la care au participat circa 80 000 de persoane. În mesajul alăturat imaginii, Soloviov, însă a declarat că poza ar fi fost realizată la protestul „antiguvernamental", organizat pe Partidul „ȘOR" […]