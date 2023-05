Alegerile au fost validate! Evghenia Guțul, noul Bașcan al Găgăuziei

15:50

„Azi ne-am adunat să afirmăm dorința noastră de a fi parte din Europa unită. În ultimii doi ani am avansat rapid pe calea integrării europene. Am obținut statutul de țară candidat. Am obținut pentru producătorii și transportatorii noștri noi căi și avantaje pentru comerțul cu UE. Am obținut suport financiar pentru ca fiecare familie să […]