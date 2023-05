Guțul, cu un pas mai aproape de funcția de bașcan. Curtea de Apel Comrat a validat alegerile

18:10

Compania aeriană națională a Georgiei, Georgian Airways, nu îi va permite președintelui georgian Salome Zurabișvili să se îmbarce în avioanele sale, după ce aceasta a anunțat boicotarea companiei și a refuzat să o deservească. Anunțul a fost făcut de fondatorului companiei aeriene, Tamaz Gaiashvili, scrie agenția TASS. „Doamna Salome a anunțat un boicot al companiei […] The post Preşedinta Georgiei nu mai poate zbura cu Georgian Airways? Zurabișvili a criticat anterior reluarea zborurilor cu Rusia appeared first on NewsMaker.