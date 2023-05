Cătălin Gheorghe: Regimul Maia Sandu își arată adevărata față. Românii care doresc Unirea nu au fost lăsați să treacă hotarul

Am trecut pentru prima oară Prutul, în Republica Moldova, în 2008, când am participat la manifestația dedicată Unirii Basarabiei cu România, din 27 martie. La o zi după ce am trecut granița nedreaptă, Voronin a interzis accesul românilor din Țară în Basarabia.A fost începutul sfârșitului regimului comunist peste Prut, pentru că în 2009, pe 7 …

