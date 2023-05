Bătălia pentru Bahmut continuă, spune Ucraina. Centrala nucleară Zaporojie, „deconectată” de la rețea

10:00

Natalia Nalimova are 43 de ani și a aflat că are HIV acum 17 ani, la maternitate. Prima reacție a fost de negare. „Îmi era foarte greu să accept. Nu mi-am recunoscut nici mie și nici celor din jur, simțeam că e o nedreptate și am negat. Mi-am zis că medicii au greșit cu diagnosticul”, povestește Natalia. A acceptat diagnosticul abia după ce i-a murit soțul, și el cu HIV, acum 10 ani. S-a testat repetat și a început tratamentul. „Mă simt bine acum și îmi pare foarte rău că nu am început tratament...