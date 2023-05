Cel mai tânăr antrenor moldovean din istoria Super Ligii, Cristian Efros va antrena în Lituania

10:30

Iana Stanțieru, vicepreședinte al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), crede în viitorul european al Republicii Moldova, informează CURENTUL. „Mă bucur să o văd pe Roberta Metsola – Președinta Parlamentului European că e din nou la Chisinău. Întotdeauna am avut spirit european și am crezut cu tărie in proiectul european, mi-am dedicat studiile Uniunii Europene și […]