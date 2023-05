Descoperă cele mai bune plaje europene pentru vacanța ta în 2023

18:50

Vitamina C. Pe langa faptul ca patrunjelul contine mai multa vitamina C decat portocala, el tine sub control tensiunea, fiind un bun stabilizator natural. Odata ajunsa in organism, radacina patrunjelului este un bun reparator al ficatului, un foarte bun stimulent pentru rinichi si pentru retinerile de apa. Frunzele si tulpina de patrunjel, din care se prepara […]