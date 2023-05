Propagandistul rus Soloviov, prins cu minciuna: A publicat o poză de la Adunarea „Moldova Europeană”, însă susține că ar fi de la protestul lui Șor

09:40

Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, a sosit la Chișinău. Ea a fost întâmpinată la Aeroportul Internațional Chișinău. Photo shooting of Roberta METSOLA, EP President for the Views wall in Parlementarium ... Post-ul Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit la Chișinău apare prima dată în Unica.md.