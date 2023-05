10 persoane, inclusiv un copil, au fost evacuate din Bahmut. Cele mai importante evenimente din a 452-a zi de război

10:00

În această primăvară, meteorologii au anunțat că în Moldova a fost înregistrat un nou record! Vorbim despre cantitatea lunară a precipitațiilor, care pe 65 % din teritoriul țării a atins un număr de 120-175 mm, ceea ce reprezintă până la 390 % din norma lunară înregistrată în ultimii ani. Desigur că și eu, autoarea articolului pe care îl citești, am observat această vreme instabilă care mi-a dat peste cap atâtea planuri și care a trezit în mine atâtea frustrări, pentru că așteptam acea primăvara plină cu soarele, vânt proaspăt și aromă de pomi înfloriți, însă am primit în schimb un „ghem de ploaie".