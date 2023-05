O mașină s-a răsturnat și a ajuns în șanț, la Orhei, după ce a fost lovită din spate de un alt automobil. Cum s-a întâmplat totul

11:00

Ambasadorul SUA la Chișinău, Kent Logsdon, a comentat situația din jurul scrutinului electoral din Găgăuzia, care, potrivit autorităților, există bănuiala rezonabilă că ar fi fost fraudat de Partidul „ȘOR”. Diplomatul a declarat că pentru Statele Unite ale Americii este foarte important ca alegerile să aibă loc corect, iar dacă s-au comis ilegalități acestea trebuie rezolvate […] The post Ambasadorul SUA, despre scandalul alegerilor din Găgăuzia: Dacă există ilegalități ele trebuie rezolvate conform legislației Moldovei appeared first on NewsMaker.