Vasile Porțevschi, deputat și profesor la Nisporeni susține parcursul European al Moldovei într-un interviu pentru ALBASAT

21:10

Dorința de lectură continuă este un drum care duce către succes, iar biblioteca reprezintă poarta spre cunoaștere și univers. Cine își face timp să deschidă această poartă devine mai bogat, mai înțelept și mai bun. Un exemplu concret al impactului pozitiv al lecturii asupra tinerilor este Biblioteca pentru Copii din... The post Biblioteca pentru Copii: O poartă spre cunoaștere și succes pentru elevii Gimnaziului Mihai Eminescu din Nisporeni appeared first on ALBASAT.