Părerile Oamenilor din Nisporeni despre Adunarea „Moldova Europeană”: Susținerea Parcursului European al Moldovei (VIDEO)

19:30

Talentul și pasiunea pentru muzică au adus un nou triumf pentru tânărul Vitalie Murtazin din Nisporeni. Acesta a obținut titlul de laureat la prestigiosul Festival-Concurs Internațional de Muzică Ușoară „Ecoul de la Baștină”, ediția a XIII-a, organizat în memoria compozitorilor Petre Teodorovici și Ion Aldea-Teodorovici. Festivalul, care a avut loc... The post Vitalie Murtazin din Nisporeni: Laureat al Festivalului-Concurs Internațional de Muzică Ușoară „Ecoul de la Baștină”, Ediția a XIII-a appeared first on ALBASAT.