Primul hackathon guvernamental TechBridge și-a desemnat câștigătorii

Olga Tumuruc, directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE) a reprezentat Republica Moldova la Forumul Global GovTech, care s-a desfășurat sub genericul „Guvernarea într-o Eră Digitală”, la Washington, SUA, în perioada 3-4 mai 2023. Agenda Forumului a cuprins subiecte ce vizează abordarea sistemică a problemelor cu care se confruntă comunitatea GovTech din întreaga lume și identificatea soluțiilor pentru asigurarea securității, rezilienței și sustenabilității statelor în fața provocărilor tot mai complexe din domeniu. Directoarea AGE a împărtășit experiența de succes a Guvernului Republicii Moldova în edificarea ecosistemului de e-guvernare, asigurarea interoperabilității sistemelor informaționale în sectorul public și premisele care au stat la baza acestor realizări, recunoscute și apreciate pozitiv la nivel international. Între acestea au fost menționate cooperarea eficientă cu partenerii de dezvoltare, în special cu partenerul strategic în tranformarea digitală, Grupul Băncii Mondiale, dar și colaborarea cu sectorul privat, pentru dezvoltarea serviciilor publice de calitate, în beneficiul cetățenilor. „Fiecare țară are propria cale pentru a deveni țară digitală, își construiește propria abordare față de transformarea digitală. În acest sens, este important să învățăm unii de la alții, dar trebuie să luăm în considerare contextul național și să alegem acele soluții sau modele care sunt cele mai potrivite pentru fiecare țară în parte. Având în vedere aceste aspecte, precum și obiectivul pe care ni l-am propus - toate serviciile publice să fie disponibile on-line îm mod prioritar și implicit - am făcut această schimbare și alegere pentru întregul sistem guvernamental al Republicii Moldova. Pentru că scopul nostru nu a fost doar să experimentăm cu tehnologia, dar să producem schimbări semnificative și esențiale în experiențele cetățenilor și ale businessului, atunci când aceștea interacționează cu instituțiile publice”, a menționat Olga Tumuruc. Evenimentul a fost organizat organizat de Grupul Băncii Mondiale și a reunit reprezentanți din peste 70 de țări.