Roberta Metsola către Maia Sandu, la Chișinău: Vreau să fiu alături de dumneavoastră atunci când Moldova va deschide oficial negocierile, sperăm că în acest an

15:30

Ministrul Agriculturii Vladimir Bolea s-a întâlnit, pe 19 mai, cu omologul său român, Petre Daea, la sediul instituției de resort de la București. La întrevedere a participat, în format online, și ministrul ucrainean al Agriculturii, Mikola Solski. În cadrul întrevederii, ministrul moldovean și cel român au discutat despre cooperarea moldo – română pe dimensiunea agroindustrială […] The post FOTO Miniștrii Agriculturii din Moldova, România și Ucraina au discutat despre optimizarea tranzitului de cereale. Bolea a plecat la București appeared first on NewsMaker.