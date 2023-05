Conducători de prim rang ai autorităților publice locale de nivelul unu și doi din Florești au aderat astăzi la PDCM

10:00

NEXTA Ion Chicu anunță că la inițiativa Primarului comunei Pașcani, r-l Hâncești, Dl Eugeniu Stropșa, și a mai multor consilieri locali și locuitori ai satelor Pașcani și Pereni, a fost creată Organizația Primară a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei din această comună. Mulțumim celor 27 colegi de partid din aceste frumoase localități din centrul Moldovei, pentru […] The post A fost creată Organizația Primară a PDCM în comunele Pașcani și Pereni, raionul Hâncești first appeared on NEXTA.