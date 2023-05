Ala Nemerenco după ce o femeie i-a scris despre condițiile bune dintr-un spital raional: Mă bucur să văd că lucrurile se schimbă

11:00

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, originar din Chișinău, a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru descărcarea imaginilor fotografice și video cu pornografie infantilă. Informația a fost confirmată, pe 19 mai, de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit acuzării, infracțiunea a fost săvârșită în perioada anilor 2019-2020.