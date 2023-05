Zelenski, în Japonia | Kievul salută „coaliția internațională a avionelor de luptă”

16:40

Elena Diacioc este asistentă socială din octombrie 2022 și are grijă de persoanele vulnerabile din comuna Chetrosu, care include localitatea cu același nume și satul Todirești. Femeia vizitează uneori și câte opt familii pe zi, iar, odată la două zile, parcurge pe jos un kilometru până la stație pentru a merge cu autobuzul la Todirești, achitând drumul din banii personali. Ea spune că are un salariu mic și activează din entuziasm, dar nu are de gând să renunțe....