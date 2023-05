Irina Vlah s-a întânit în Rusia cu liderul Tatarstanului, căruia recent i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova

10:30

Șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a NATO (AP NATO), Ion Șpac, participă la Sesiunea de primăvară a AP NATO. Reuniunea are loc în perioada 19 – 22 mai, la Luxemburg, fiind găzduită de Camera Deputaților din Marele Ducat de Luxemburg. În cadrul Sesiunii de primăvară, deputatul Ion Șpac va participa la reuniunile