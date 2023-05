Traficul rutier va fi suspendat temporar pe o porțiune din bulevardul Ștefan cel Mare. Cum va circula transportul public

10:00

Cel puțin 13 persoane au murit și peste 13 mii au fost forțați să-și părăsească casele în urma inundațiilor din Italia, unde timp de o zi jumătate a plouat cât șase luni, scrie BBC. Din cauza ploilor abundente, aproape toate râurile dintre coasta de nord-est a Rimini și orașul Bologna, care se află la 115 […]