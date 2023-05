Om de afaceri: Dacă noul Guvern va reuşi, atunci cu siguranţă Republica Moldova va avea mai multe şanse la un prezent şi un viitor demn şi prosper

17:50

În fiecare an la 18 mai comunitatea mondială celebrează Ziua Internațională a Muzeelor. Evenimentul reprezintă o inițiativă a Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa, începând cu anul 1977, fiind patronată în prezent de Consiliul Europei, UNESCO şi Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM). În acest an, Ziua Internațională a Muzeelor este marcată sub genericul „Muzeele, Sustenabilitatea […] Post-ul Ziua Internațională a Muzeelor celebrată la Rîșcani apare prima dată în Provincial.