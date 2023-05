Despre norul radioactiv care s-ar îndrepta spre Europa de Vest: Ce înseamnă „uraniu sărăcit”?

16:00

„În aceste săptămâni am predat la Universitatea York din Marea Britanie. Am prezentat cercetarea mea de doctorat în noul context geopolitic, am oferit studenților din mai multe țări ale lumii ocazia de a înțelege mai bine cauzele, efectele și perspectivele agresiunii ruse împotriva Ucrainei”, scrie deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), vicepreședintele Parlamentului, Mihail Popșoi, […] Articolul Prima mea experiență! Un deputat PAS, profesor la o universitate din Marea Britanie apare prima dată în Realitatea.md.