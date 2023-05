Deconectări programate de lumină, pentru 20 mai

15:30

Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Bumbăcel Fest - 20 Mai 2023, 11:00 - 17:30, Parcul "Valea Trandafirilor" Evening with Live music at Blue River - 20 Mai 2023, 17:00, Blue River Evening at The Gray Goose Garden - 20 Mai 202