VIDEO „Aici e Găgăuzia, de ce au venit?“. Cum s-au desfășurat cele mai scandaloase alegeri pentru funcția de bașcan

Marcela Paladi, tânăra care a rămas fără picioare în accidentul de pe Viaduct din capitală, cere legi mai dure pentru vitezomani. Tânăra a publicat un clip video pe rețelele de socializare pe care le gestionează, în care își manifestă solidaritatea cu victimele tragicelor accidente de la Stăuceni, Ciocana și Băcioi, care au zguduit opinia publică.