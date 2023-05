Reacțiile primilor spectatori a filmului „VARVARA” – „Recomand filmul de la miniștri până la oamenii simpli”

13:40

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu a declarat într-un interviu pentru NM că scopul autorităților este ca, până la sfârșitul anului 2023, să convingă Comisia Europeană că Moldova este gata să înceapă negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Potrivit lui Popescu, țara noastră trebuie să arate că are progrese și că procesele […]