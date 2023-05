Va fi perfecționat cadrul legal de cooperare a Parlamentului cu societatea civilă

13:10

Biroul Permanent al Partidului Acasă Construim Europa (PACE), ieri, în ședință, a decis să nu participe la Adunarea Națională „Moldova Europeană” din 21 mai curent, informează TRIBUNA. „Deși inițial am anunțat că vom fi prezenți, or, PACE prin definiție e partid proeuropean, pro-NATO, totuși, analizând ce spune și ce face guvernarea, am decis să nu […]