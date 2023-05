Vești rele pentru șoferi! În weekend, carburanții se ieftinesc

07:10

Sfantul Patrichie a vietuit in primul secol crestin, in cetatea Prusa din Asia. Ca episcop al acestei cetati, a convertit multe persoane la credinta in Hristos. In timpul imparatului Iulian Apostatul, Sfantul Patrichie a fost aruncat de pagani in ape fierbinti. Sfantul, fiind aruncat, a strigat: “Doamne Iisuse Hristoase, ajuta robului Tau!” Cand l-au aruncat …