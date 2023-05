Alegeri în Găgăuzia / Detalii privind examinarea listelor electorale de către ofițerii CNA:Procesul de validare a alegerilor nu este afectat

18:10

Ministrul Energiei, Victor Parlicov, este optimist în ceea ce privește situația energetică pentru iarna 2023-2024 și susține că Republica Moldova are suficiente stocuri, iar prețurile pe piețele international vor reveni la normalitate. „Eu pe iarna următoare văd doar plusuri, deci noutăți pozitive din toate punctele de vedere. Pe de o parte, spre deosebire de un an în urmă, când am intrat în aceste perioade de crize continue, atunci nu aveam nicio capacitate în tot ce ține de a utiliza surse și...