FOTO Un nou accident cu victime în Chișinău. Un BMW făcut zob, după ce s-a ciocnit cu o mașină și a intrat într-un pilon

10:10

Îți place să utilizezi tot ecosistemul Apple? Nimic surprinzător! Fiabilitate, funcționalitate, design uimitor… da, dar prețul poate «mușca» uneori portofelul. Darwin are o soluție — One Day. Apple Day — reduceri exclusive de până la 25% la toate produsele Apple! Visezi la un nou iPhone 14 Pro? Sau poate că este timpul să faci upgrade la Apple MacBook Air M2? Fă-o pe 19 mai! Numai pentru o zi, poți cumpăra gadgeturile […] The post Apple Day la Darwin: reduceri până la 25% la gadgeturi Apple appeared first on NewsMaker.