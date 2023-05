Regiunea transnistreană sau regiunea MGB? Tiraspolul se pregătește să ofere noi împuterniciri de persecuție. „Un răspuns la inacțiunile Chișinăului”

„Infracțiunea” de extremism în regiunea transnistreană urmează să se extindă. Sovietul Suprem de la Tiraspol a votat în prima lectură o inițiativă ce vine să completeze acutala pretinsă lege cu privire la extremism în care vor apărea noi infracțiuni ce pot fi catalogate de natură extremistă. Astfel, dacă în prezent sunt 8 pretinse infracțiuni cu […] The post Regiunea transnistreană sau regiunea MGB? Tiraspolul se pregătește să ofere noi împuterniciri de persecuție. „Un răspuns la inacțiunile Chișinăului” appeared first on Zona de Securitate.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Zona de securitate