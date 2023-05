Parlamentul va examina un proiect de lege care prevede reorganizarea activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare

15:20

Inflația se află pe un trend descendent spune Guvernatorul Băncii Naționale Octavian Armașu, prezintă al doilea raport privind inflația din acest an. Potrivit datelor anunțate de Biroul Național de Statistică, în aprilie, rata anuală a inflației a fost de 18,1%, fiind în scădere cu 3,8% comparativ cu martie. Potrivit șefului BNM rata anuală a inflației ... LIVE: Guvernatorul BNM, Octavian Armașu prezintă Raportul asupra inflației nr. 2, 2023