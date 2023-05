Ziua lucrătorului din domeniul Culturii sărbătorită la Nisporeni: Transmisiuni LIVE de la Centrul de Cultură și Tineret Luceafărul

09:50

Evghenia Guțul a câștigat în turul II alegerile pentru bașcanul Găgăuziei. Potrivit datelor preliminare, candidata susținută de Partidul politic Șor a obținut peste 52% din sufragii, iar Grigorii Uzun, care a candidat independent, dar cu susținerea Partidului Socialiștilor, a obținut peste 47% din voturi. Datele preliminare prezentate de către Comisia...