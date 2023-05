Leonardo da Vinci ar fi prezis sf]rșitul lumii

02:00

Ascunsă sub apele de pe coasta de est a Australiei, oamenii de știință au descoperit o „lume pierdută” de vulcani îngropați sub Marea Tasmaniei.Acești munți subacvatici, formați din vulcani antici, se înalță la trei kilometri peste podeaua oceanică. În ciuda înălțimii mari, porțiunea nu a fost detectată anterior, deoarece chiar și cele mai înalte vîrfuri sînt ascunse la doi km sub apele Pacifi