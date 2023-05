Igor Grosu critică inacțiunile Comisiei Electorale din Găgăuzia în fața ilegalităților din timpul scrutinului: „Au adoptata tactica struțului”

19:40

Primăria Șoldănești va primi 8,4 milioane de lei, care vor fi alocați din Fondul de intervenție al Guvernului, pentru reparația unui bloc de locuit din oraș. O deciziei în acest sens a fost aprobată de Comisia pentru Situații Excepționale, în cadrul ședinței din 17 mai. Clădirea vizată, dată în exploatare în perioada sovietică cu mari […]