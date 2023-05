Etnicii români din Ucraina solicită Kievului să renunţe definitiv la sintagma „limba moldovenească”, la fel ca Republica Moldova

11:50

Unul dintre ele mai cunoscute orașe americane s-ar putea scufunda sub propria greutate, aceasta este concluzia unui nou studiu care ar trebui să stârnească îngrijorare. New York-ul se scufundă cu o rată de 1-2 milimetri pe an, arată studiul, sub greutatea clădirilor sale. Câțiva milimetri ar putea să nu pară …